Kunsthandwerk im Freudenhaus Lustenau

Am kommenden Wochenende wird es im Freudenhaus besonders kreativ.

Lustenau. Nach dem schönen Erfolg des Kreativhandwerkmarktes, der im Frühling erstmals im Lustenauer Freudenhaus gastierte, dürfen sich Besucherinnen und Besucher am kommenden Samstag, 26. November und Sonntag, 27. November auf die weihnachtliche Fortsetzung freuen. Dann heißt es jeweils ab 10.00 Uhr: „Gemütlich in den Advent – Weihnachtsgeschenke der besonderen Art, liebevoll gefertigt und in stilvollem Ambiente“.

20 Stände voll mit Kreativität

Künstlerinnen und Künstler des Kunsthandwerksmarktes präsentieren dann ihre Produkte in der besonderen Location des Freudenhauses. So zeigen u.a. Marlies Handle ihren alten Christbaumschmuck und Krippenfiguren, Thomas Berktold und Corinne Goldbach ihre Porzellan- und Glasarbeiten und Melanie Berlinger ihre Druckgrafik. Vom Vorarlberg Museum sind Elvira Flora und Claudia Schwarz vor Ort und Angelica Bösch bietet ein Repertoire an weihnachtlichem Allerlei. Hübsche Näh- und Strickarbeiten gibt es am Stand von Doris Hagen und Heidi Christensen mit ihren Papier- und Lichtobjekten sowie Ulrike Hotz mit dekorativen Heimtextilien dürften für Freude bei Liebhabern von Selbstgemachtem sorgen.

Zu den weiteren Ausstellern zählen außerdem Evelyne Fricker (Anziehendes), Ute Huber-Leierer (Siebdruck), Gertrude Neusser-Schopf (Schmuck), Günter Nussbaumer (Skulpturen), Petra Raid (Keramik), Andrea Sandri (Papier und Filz), Gabi Steurer (Handgemachte Nudeln), Herta Steurer (Adventfloristik), Peter Sperger (Edelbrände und Rum), Claudia Sutterlüty (Flowers in Bed), Wolfgang Waibel (Holz) und schließlich noch das OJAD mit außergewöhnlichen Kunstwerken.