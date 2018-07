Kunstgenuss im Sommer

Großes Interesse an der Eröffnung der Sommerausstellung in der ART-Galerie.

Die Kunstgalerie von Carmen und Werner Böhler ist in der Region bereits fest verankert. Das Interesse an ihr und somit auch an der heimischen Kunstszene ist – wie die große Anzahl an Kunstinteressierten bewies – ungebrochen groß. Ergänzend zu Werken von Vorarlberger Künstlerinnen und Künstlern nahm das Galeristenpaar heuer auch Bilder von drei international renommierten Malern ins Programm auf: Während die Brasilianerin Simone Campos mit ihren romantisch-poetischen Bildern beeindruckt, lassen Michel Friess und James Rizzi die deutsche und amerikanische Pop-Art-Kultur im Stile eines Andy Warhols oder Roy Lichtensteins wieder aufleben.