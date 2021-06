Kunstausstellung für den guten Zweck

Im Allsport-Campus in Weiler findet in den kommenden beiden Wochen eine Ausstellung für Kinder in Nepal statt.

Weiler. Auf dem Allsport-Campus in Weiler hat sich in den letzten Monaten einiges getan und so wurde der ehemalige große Zuschnittraum in moderne und ansprechende Seminar- und Büroräume umgebaut. Diese neuen Räume können aber auch für Veranstaltungen genutzt werden und so findet vom 21. Juni bis zum 2. Juli eine bewegende Ausstellung von Allsport-Gründer Ludwig Ludescher statt.

Zeit für Malerei, Tischlerei und Fotografie

Nachdem der „Urweiler“ und Unternehmensgründer Ludwig Ludescher vor einigen Jahren die Firma Allsport an seine beiden Töchter Kathrin und Alexandra übergab, nutzte er seine neu gewonnene Freizeit für Kurse, die ihn tief in die Malerei, Tischlerei und Fotografie blicken ließen. Dazu fand der „Jungpensionist“ nun auch Zeit und Muße, für Reisen in ferne Länder. Die Eindrücke hielt Ludescher dann auch auf der Leinwand fest und so zeigen die zahlreichen und spannenden Kunstwerke Szenen und Landschaften der Reisen rund um die Welt.

Beitrag für notleidende Kinder in Nepal

Die Kunstwerke zeigen dabei interessante Eindrücke aus dem Himalaya und Griechenland, aber auch aus Afrika und dem Montafon. Über die Jahre entstanden so mehr als 70 Bilder und nachdem der Allsport Seniorchef die aus Vorarlberg stammende Leiterin des Kinderhilfswerkes Chay-ya in Nepal, Sabine Klotz, kennenlernte, war jedes verkaufte Bild auch ein finanzieller Beitrag für die notleidenden Kinder in Nepal.

Gemeinsamer Nachmittag im Allsport Campus