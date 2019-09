Kunst, Kitsch und Krempel

Am Wochenende verwandelt sich das Freudenhaus wieder in eine Fundgrube für Schnäppchenjäger.

Lustenau. Neben Circuskunst, Kabarett und Musik bietet das Lustenauer Freudenhaus jährlich auch ein Highlight für Kunst & Krempel-Fans. Der Flohmarkt im Freudenhaus geht am kommenden Wochenende in die vierte Runde, dieses Mal gleich an zwei Tagen. Ganz nach dem Motto: Was für die einen alter Krempel ist, der als Staubfänger im Weg rumsteht, kann für manch andere einen wahren Schatz bedeuten. Willi Pramstaller und sein Freudenhaus-Team heißt zahlreiche Besucher willkommen, die in gemütlicher Atmosphäre bei einem guten Glas Wein oder Kaffee und Kuchen nach Herzenslust der Schatzsuche frönen. Es gilt Sammlerstücke zu entdecken, in Kuriositäten stöbern, feilschen und das eigene Handlungsgeschick auszutesten.