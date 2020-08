Am kommenden Sonntag wird beim Lustenauer Freudenhaus-Flohmarkt wieder gefeilscht.

„Wir freuen uns auf Kunst, Kitsch & Krempel und in gemütlicher Atmosphäre darf bei einem guten Glas Wein, einem kühlen Bier oder bei Kaffee und Kuchen nach Herzenslust der Schatzsuche gefrönt werden“, so Zöhrer. „Klein und fein“, dafür steht der Freudenhaus-Flohmarkt, der sich unter Schnäppchenjägern bereits einen Namen gemacht hat. Und so gibt es auch am Sonntag wieder ausreichend Gelegenheit Sammlerstücke zu entdecken, in Kuriositäten zu stöbern, zu feilschen und das eigene Verhandlungsgeschick auszutesten. „Gekauft werden soll, was gefällt – und Schönheit liegt ja bekanntlich im Auge des Betrachters“, so Roman Zöhrer.