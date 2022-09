Kunst in ihrer ganzen Vielfalt

Irmtraud Plank stellt im „Gurtiser Lädele“ Bilder, Karten und Resin-Schmuck aus

Eine kreative und künstlerische Hand ist nicht so einfach ruhig zu stellen. Und so hat die Gurtiser Künstlerin Irmtraud Plank ihren Vorsatz, keine größeren Ausstellungen mehr zu organisieren, nun doch nicht umgesetzt. Sehr zur Freude ihres Ausstellungs-Publikums: Am Samstag, 17., Sonntag, 18. sowie am Samstag, 24. und Sonntag, 25. September, gibt es jeweils von 10 bis 18 Uhr im „Gurtiser Lädele“ die Gelegenheit, aktuelle Werke der Künstlerin zu sehen und natürlich auch zu kaufen – von Acrylbildern über abstrakte Strukturbilder, Ölbilder, Resin-Bilder und in dieser Technik auch Schmuck.