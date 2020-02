Kunst im Rohnerhaus: offener Sonntag

Am Funkensonntag, 1. März 2020 ist das Rohnerhaus von 10.30 - 17.00 Uhr bei freiem Eintritt geöffnet. Gezeigt wird die aktuelle Ausstellung: Rudolf Wacker und seine Künstlerfreunde.

Zum 80. Todesjahr von Rudolf Wacker (25. Februar 1893 – 19. April 1939), dem großen Künstler der Zwischenkriegszeit aus Bregenz, richtet das Museum Kunst im Rohnerhaus zu seinem Gedenken diese besondere Ausstellung aus. In den Tagebüchern von Rudolf Wacker sind unzählige Briefwechsel und Zusammenkünfte mit Künstlerkollegen und Freunden vermerkt. Seine offene, liberale Einstellung zur Vorarlberger Kunstgemeinde, die Mitgliedschaft in der Künstlervereinigung “Der Kreis” sowie seine ehrenamtliche Mithilfe darin, brachten ihm Anerkennung und Freundschaften. So ist es für das Rohnerhaus naheliegend, Wackers Künstlerkollegen und Freunden aus der Sammlung mit den Werken in Verbindung mit Rudolf Wackers Werken vorzustellen und in einer Ausstellung zu zeigen. Damit will das Rohnerhaus einem großen Vorarlberger Künstler eine Hommage widmen.