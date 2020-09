Kunst im Funkhaus

Vorarlberger Künstler zeigen ihre Werke im ORF-Landesfunkhaus.

Dornbirn. Aufgrund der fehlenden Ausstellungsmöglichkeiten während der Covid-19-Krise kamen viele heimische Kunstschaffende an ihre Existenzgrenze. Mit Hilfe der Ausstellung „Augentrost“, die im Zuge der „ORF Langen Nacht der Museen“ am Samstag, den 3. Oktober 2020 im Landesfunkhaus Vorarlberg in Dornbirn eröffnet wird, bietet der ORF Vorarlberg der heimischen Kunstszene ein neues Podium nach der Coronakrise. Ziel ist es, die bildende Kunst in Vorarlberg trotz dieser schwierigen Zeit wieder zum Leben zu erwecken und eine Dynamik für zukünftige Ausstellungen zu entwickeln. Wichtig ist dabei, dem Publikum die Freude an der bildenden Kunst zurückzubringen und auf vitale Lebenszeichen der bildenden Kunst in Vorarlberg hinzuweisen. Zu sehen gibt es Werke von über 30 Vorarlberger Künstlern, darunter Rudl Lässer, Hermann Präg, Sabine Luger, Gernot Riedmann oder Ilse Aberer.