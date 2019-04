Kunst & Genuss an frischem Grün

Dreißig Aussteller beim Kunst-, Handwerks- und Genuss-Markt im Augarten Kopf

FRASTANZ Heuer präsentierten dreißig heimische und regionale Aussteller ihre kunstvollen Arbeiten und Gaumenfreuden im blumigen Ambiente der Gärtnerei Augarten Kopf in Frastanz, die in der Riedstraße in Nenzing-Heimat beheimatet ist.