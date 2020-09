Kunst-Dialoge: Die Gesprächsreihe der Stadt

Bludenz geht in die vorerst letzte Runde

Nach den „Kunst-Dialogen“ mit Christine Lederer, Sabine Grohs, Marbod Fritsch und Max Lang lädt das Kulturbüro der Stadt Bludenz am Donnerstag, 24. September um 19 Uhr zum vorerst letzten Termin in das Wünderla in Bludenz zum Gespräch mit Maria Simma-Keller, Präsidentin der Berufsvereinigung Bildender Künstlerinnen und Künstler Vorarlbergs, und Bernhard Garnicnig, Künstler, Gründungsdirektor des Palais des Beaux Arts Wien und Mitbegründer der Bregenz Biennale, ein.