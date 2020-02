Kuner Bürgermeisterkandidat für FPÖ Bregenz

Die Bregenzer Freiheitlichen haben ihr 72 Personen umfassendes Kandidatenteam für die Gemeindewahl am 15. März präsentiert.

Die Freiheitlichen wollen mit dem Wahlkampfthema leistbares Wohnen punkten. „Wir wollen Startwohnungen für junge Menschen und Familien umsetzen. Zudem soll die Stadt geeignete Grundstücke zur Schaffung günstigen Wohnraums für Bregenzer zur Verfügung stellen“, erklärt Kuner in einer Parteiaussendung.

Sicherheit und Verkehr

Sein Programm wird Kuner in den nächsten Wochen in den Bregenzer Stadtteilen vorstellen. Gestartet wird am Freitag um 14.30 Uhr beim Parkplatz der Tanzbar Nachtigall.