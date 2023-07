Kündigungen bei Schoeller: Das sagt der Landesvorsitzender der Gewerkschaft

Vorarlbergs Landesvorsitzender der Gewerkschaft PRO-GE Wolfgang Fritz war am Dienstag in "Vorarlberg LIVE" zu Gast.

Die thailändische Indorama Ventures PCL hat im Herbst 2018 die Schoeller Spinning Group mit Sitz in Hard und Produktionsstandorten in Süssen (D) und Kresice (Tschechien) übernommen.

Die 100-prozentige Übernahme erfolge durch die Tochtergesellschaft Indorama Netherlands B.V. und betrifft die Schoeller GmbH & Co KG sowie die Tochterfirma TTI Technology Innovation GmbH in Hard, die inzwischen in der Schoeller Spinning Group aufgegangen ist.

self all Open preferences.

Das letzte Kapitel

Nach knapp fünf Jahren wird nun das letzte Kapitel für die Textilproduktion in Hard geschrieben. Die Mitarbeiter wurden am Montagabend darüber informiert, dass mit Ende des Jahres die Produktion am Traditionsstandort Kammgarn geschlossen wird. Die Verwaltung des Unternehmens soll weiterhin in Hard bleiben. Betroffen sind 82 Mitarbeiter Mitarbeiter.

Die ganze Sendung:

self all Open preferences.

Bereits am Mittwoch finden erste Gespräche über den Sozialplan statt, weiter geht es am Donnerstag. Am Gespräch werden neben dem Betriebsrat auch Vertreter der Gewerkschaft teilnehmen. Der Landesvorsitzende der Gewerkschaft PRO-GE, Wolfgang Fritz fordert für die Mitarbeiter „eine sozial verträgliche und faire Lösung“. Noch nicht informiert wurde das Arbeitsmarktservice. Geschäftsführer Bernhard Bereuter: „Ich nehme an, dass der Firma daran liegt, die Aufträge noch abzuarbeiten und deshalb die Mitarbeiter möglichst lange im Betrieb bleiben.“ Generell seien die Aussichten am Arbeitsmarkt gut, auch in der Branche. Gute Erfahrungen habe man mit Arbeitsstiftungen – die Expertise werde das AMS dann einbringen. Die Schoeller Spinning Group hat eine lange Geschichte, die geprägt war von großen Erfolgen und schweren Krisen. 2010 wurde das im Rahmen eines Management Buyouts vor dem fast schon sicheren Ende gerettet.

self all Open preferences.

Verkauft wurde 2018 die gesamte operative Textilfirmengruppe inklusive der dazugehörenden Betriebsliegenschaften an Indorama. Mit Indorama habe Schoeller „die notwendige Power“, um an der weltweiten Wachstumsstrategie festhalten zu können, so Kurt Haselwander, der die Firma rettete, managte und verkaufte. „Wir hätten das allein niemals geschafft.“ Jetzt sei man Teil einer internationalen Firmengruppe mit mehr als 15.000 Mitarbeitern und einem Gruppenumsatz von zuletzt 8,5 Milliarden US-Dollar. Indorama sei in über 50 Ländern weltweit tätig und konzentriere sich schwerpunktmäßig auf die Petrochemie- und Textilbranche.

Die Sendung "Vorarlberg LIVE" ist eine Kooperation von VOL.AT, VN.at, Ländle TV und VOL.AT TV und wird von Montag bis Freitag, ab 17 Uhr, ausgestrahlt. Mehr dazu gibt's hier.

self all Open preferences.