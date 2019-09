Kundeyt Şurdum, der Brückenbauer

„Bsundrigs um Fünf“ blickte auf Kundeyt Şurdums Leben und Wirken zurück

In einer Stunde ein Rückblick auf das Leben und Wirken Kundeyt Şurdums zu geben, war ein schwieriges Unterfangen, dass dem Kulturvermittler Fatih Özçelik aber durch akribische Vorbereitung und Einladung vieler Zeit- und Weggenossen des Autors auf ausgezeichnete Weise gelang. So waren Ayse und Abrek Surdum ebenso anwesend wie später Bayram Öcer, der tiefe Einblicke in die Gedankenwelt des Autors bot. Abrek sprach von einem Baum mit vielen Wurzeln, die bis in den Kaukasus hineinreichen.

Şurdum sprach von Migranten als „Fenster für die Einheimischen“ und definierte Heimat modern mit dem „Ort, an dem ich Verantwortung für meine Mitmenschen trage.“ In einem seiner bekanntesten Gedichte beschreibt Şurdum den Zwiespalt zwischen der Sehnsucht nach den Wurzeln der eigenen Kindheit und der neuen Heimat seiner Kinder. „Wird es schwer sein, zu sterben in der Heimat meines Sohnes?“ fragte sich Kundeyt. Dennoch habe Şurdum in Vorarlberg auch eine neue Heimat gefunden und seine türkischstämmigen Landsleute eingeladen , sich am schönen Vorarlberg zu erfreuen.