Kundenflucht und Einsatzkräfte am Limit

Günther Plaickner, WKV-Innungsmeister der Friseure und Janine Gozzi, Geschäftsführerin Rotes Kreuz Vorarlberg, heute ab 17 Uhr in "Vorarlberg LIVE".

Der Lockdown trifft einige Branchen härter als andere. Zu den Leidtragenden gehören erneut die Friseure, sowie andere körpernahe Dienstleister. Viele Kunden gehen zum Haareschneiden in die Schweiz. Geschäftsaufgaben und Umschulungen von Friseuren sind die Folge. Obmann der Landesinnung der Friseure Günther Plaickner spricht heute in "Vorarlberg LIVE" über Existenzängste in seiner Branche.

"Unsere Einsatzkräfte sind am Limit, sie stoßen an die Grenzen des Machbaren", so das Rote Kreuz Österreich in einer Presseaussendung. Täglich rufen um die 7.000 Menschen die Hotline 1450 an und Rettungskräfte müssen pro Tag bis zu 50 Covid-Transporte bewältigen. Über den Hilferuf und gewünschte Veränderungen redet Janine Gozzi, Geschäftsführerin Rotes Kreuz Vorarlberg, heute ab 17 Uhr in "Vorarlberg LIVE".