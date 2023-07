Kummenberg soll Naturerlebnis bleiben

In den letzten Monaten wurde ein Nutzungskonzept für den Kummenberg ausgearbeitet und nun beschlossen.

Koblach. Das Naherholungsgebiet Kummenberg ist ein beliebtes Ziel von Wanderern, Spaziergängern und Bikern. Dazu ist das Gebiet aber auch wichtig für die forstwirtschaftliche Nutzung, als Schutzwald und Ökosystem für eine vielfältige Tier- und Pflanzenwelt. Um allerdings auch für künftige Generationen eine intakte Natur am Kummenberg bewahren zu können, hat sich die Gemeinde Koblach mit den benachbarten amKumma-Gemeinden entschlossen die Wegeführung zu analysieren und mit bewusstseinsbildenden Maßnahmen die Besucher des Kummenbergs zu lenken.

Einheitliches Kartenwerk für den Kummenbeg

Die Ausarbeitung des Nutzungskonzeptes für den Kummenberg erfolgte dabei unter Einbeziehung der Bevölkerung und im Wesentlichen der Gemeinde Koblach. Bei der jüngsten Koblacher Gemeindevertretersitzung stellte Bürgermeister Gerd Hölzl nun einen ersten Entwurf einer Freizeitkarte für den Kummenberg vor und gab erste Einblicke in die nächsten Schritte. So soll in weiterer Folge ein einheitliches Kartenwerk erstellt, die Wanderwege durch das Land markiert werden und über eine aktive Öffentlichkeitsarbeit und eine eigene Homepage soll auch das Miteinander der unterschiedlichen Nutzer thematisiert werden. Die Kosten dazu sollen dabei von den Regionsgemeinden getragen werden.

Singletrails im Wald als kontraproduktiv

Im Zuge der Erstellung des Nutzungskonzeptes für den Kummenberg zeigte sich auch, dass sich eine große Mehrheit der Bevölkerung dafür ausgesprochen hat, dass die Zeit am Kummenberg für alle ein Naturerlebnis bleiben soll. Dabei wird auch festgehalten, dass der Tier- und Pflanzenwelt der nötige Platz gegeben werden soll und wild entstandene Trampelpfade wieder zurückgebaut werden sollen. Auch der Bau einer ausgewiesenen Mountainbikestrecke wurde in den Ausschüssen einstimmig abgelehnt und deshalb wird auch die Ausweitung eines Freizeitangebotes am Kumma durch Singletrails im Wald als kontraproduktiv angesehen.

Rückzugsort für Flora und Fauna