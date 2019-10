Kummenberg Gemeinden gedenken ihrer NS-Opfer

Gedenktafel am Götzner Garnmarkt als neues Mahnmal

Götzis/Kummenberg. „Wer vor der Vergangenheit die Augen verschließt, wird blind für die Gegenwart. Wer sich der Unmenschlichkeit nicht erinnern will, der wird wieder anfällig für neue Ansteckungsgefahren“. Dieses Zitat des ehemaligen deutschen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker stand stellvertretend für das Anliegen der zahlreichen Besucher einer Gedenkveranstaltung am Götzner Garnmarkt. In der Zeit der NS-Herrschaft von 1938 bis 1945 wurden insgesamt 19 Menschen aus den Kummenberggemeinden Götzis, Altach, Koblach und Mäder vom damals herrschenden Regime umgebracht, größtenteils in Vernichtungslagern. Um ihnen ein würdiges Andenken zu erhalten wurde nun eine Gedenktafel gegenüber der Kathi-Lampert-Schule – auch sie war unter den Opfern – von den Bürgermeistern der Region enthüllt. An diesem Ort der Geschäftigkeit und der guten Laune ein kleiner Ort der Ruhe und Besinnung der zum Nachdenken anregen soll ganz unter dem Motto: „Niemals vergessen“. Parallel wurde auch ein neues Buch „Die NS-Opfer der Kummenberg Gemeinden“ präsentiert. Hauptinitiatoren dieser Arbeit waren dabei Harald Walser, Wolfgang Berchtold und Werner Gächter. Das Buch erzählt vom Schicksal der Opfer, aber auch von den Tätern. Es handelt vom durchaus unterschiedlichen Zugang der Gemeindeoberhäupter der damaligen Zeit wie Herausgeber Harald Walser beschreibt. So sticht etwa der damalige Altacher Bürgermeister Oskar Kopf positiv heraus, wodurch es in Altach kein einziges direktes Euthanasie Opfer zu beklagen gibt. „Man sieht es gab auch damals innerhalb des Systems durchaus auch Möglichkeiten sich gegen die größten Grausamkeiten zu wehren“, stellte Walser fest. Angestoßen wurde die ganze Thematik vom jungen Studenten Alp Sanialp, der bei den Gemeinden einen fehlenden Gedenkort einmahnte. Umrahmt wurde die Veranstaltung nicht nur vom einem Bläserquartett der Musikschule Tonart, sondern auch durch eine Performance der Schüler der Kathi – Lampert Schule, die weiteren Opfern der damaligen Zeit gedachte und den Wahnsinn zu versinnbildlichen versuchte.