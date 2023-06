Kumm, hock di hera!

Am Samstag, 24. Juni von 14.30 bis 18 Uhr lädt der Bänkle-Hock in Sulz zu einem gemütlichen „Schwätzchen“ ein.

Sulz . Auch in diesem Jahr freuen sich engagierte Bürger in der Gemeinde Sulz wieder darauf, entweder bei sich zuhause ein Gastgeber-Bänkle aufzustellen oder sich selbst auf den Weg zu machen, um liebe Leute in der Nachbarschaft zu besuchen.

Von 14.30 bis 18 Uhr warten im Gemeindegebiet von Sulz drei Bänkle auf einen Besuch. Zum Abschluss gibt es beim Pfarrhaus um 18 Uhr noch ein „Abschlussbänkle“. Erkennbar sind alle Gastgeber-Bänkle an einem gut sichtbaren Schild und jeder Gastgeber bringt seine Bank so ein, wie er möchte. Natürlich können die Gäste auch was mitbringen und so sollen sich gute Gespräche und Zeit füreinander entwickeln. MIMA