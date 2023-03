KultuRundfahrt am Freitag, 10. März 2023, 09.00 Uhr

Als „Rahmenprogramm“ zur vergangenen Heamrbstausstellung in der Villa Falkenhorst, machen wir uns gemeinsam auf den Weg, der Kunst Herbert Albrechts im öffentlichen Raum nachzuspüren:

Wenn auch die Bildhauerei per se eine sehr öffentliche Kunst ist, da große Skulpturen selten in privaten Gärten zu finden sind, so ist es doch beeindruckend, WIE präsent Herbert Albrecht als Künstler in der nahen und weiten Umgebung Vorarlbergs ist.

Spürt man nun eben diesem Wirken nach, führt einen dies nicht nur zu Altären, Grabmälern und Kirchen sondern besonders zu den prägnanten und ausdrucksvollen Skulpturen, die im Mittelpunkt der Ausstellung aber auch dieses Ausfluges stehen.

Wir laden Sie, sich auf eine Reise zu begeben. Eine Reise, die mit offenen Augen durch die Welt führen soll um die Fülle an Kunst an verschiedenen Plätzen in Vorarlberg wahrzunehmen. Eine Reise vom Silvretta-Stausee bis zum Bodensee. Auf diese Reise hat sich Edgar Leissing mit seiner Kamera gemacht und exemplarisch 13 Skulpturen dort fotografiert, wo sie in Wirklichkeit stehen – mit diesen Fotografien haben wir im Herbst 2022 viele unterschiedliche Orte und Werke in den Pöllnitz-Keller „geholt“.

Gleichzeitig ist die Ausstellung auch eine Reise durch den Schaffensprozess von Herbert Albrecht – durch die Gegenüberstellung der Fotografien und – teilweise noch nie gezeigte – Modelle der jeweiligen Werke, erhielt der Betrachter einen wunderbaren Einblick in die Entstehung, Gedanken des Künstlers und Entwicklung der Skulpturen.

Gemeinsam mit Mag. Thomas Schiretz, Kurator der Ausstellung, nehmen wir die Ausstellung nun als Inspiration, die gezeigten Skulpturen in „Realität“ an den jeweiligen Orten zu besuchen und auf uns wirken zu lassen.