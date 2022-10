Kulturhaus wird zum Geisterreich

Der Ganz kleine Zirkus präsentiert sein neues Programm „Geist.Reich“.

Dornbirn. Wenn Stefan und Johanna Schlenker bei einer gemeinsamen Autofahrt herumspinnen, dann kann daraus etwas ganz Besonderes entstehen – so wie das diesjährige Bühnenprogramm des Ganz kleinen Zirkus. Es war bereits letztes Jahr rund um Halloween, als das Vater-Tochter-Gespann die Idee zu „Geist.Reich“ hatte – dementsprechend wimmelt es im Stück von Geistern, Gespenstern und allerlei nächtlichen Gruselwesen. Die große Frage ist: Was ist, wenn ein Geist nicht gruseln will und ein Vampir kein Blut trinken mag?

Generationskonflikt in der Geisterwelt

Hauptprotagonistin ist Henriette, ihres Zeichens „KlaVamPolterPenst“, die sich in einer Identitätsfindungskrise befindet. Ihr, die sich vegan und komplett blutfrei ernährt, ist es einfach zu traditionell auf dem Schloss ihrer Eltern. So zieht sie hinaus in die Welt, um zu entdecken, wie das Leben auf anderen Geisterschlössern ist. Dabei findet sie viele neue Freunde, macht aber auch die Erkenntnis, dass es überall Regeln zu beachten gibt. „Am Schluss landet Henriette an einem ganz besonderen Ort, wo, wird allerdings nicht verraten“, erzählt Johanna Schlenker. Die Intention hinter dem Stück ist es, Traditionen zu hinterfragen und die Gesellschaft und ihre generationsbedingten Konflikte zu spiegeln. „Auf der einen Seite ist die Jugend, die etwas verändern möchte, auf der anderen Seite sind die Erwachsenen, die an Traditionen festhalten. In der Geisterwelt ist das Ganze dann recht lustig“, verrät Johanna Schlenker.

Zirkuskunst vom Feinsten

Insgesamt 40 Kinder zwischen 7 und 17 Jahren werden auf der Bühne zu sehen sein. Seit dem Ende der Sommerferien schlüpfen sie regelmäßig in die Rollen der nächtlichen Wesen und trainieren mit großem Ehrgeiz am diesjährigen Programm. Dabei zeigen sie eine bunte Mischung von allem, was man beim Ganz kleinen Zirkus lernen kann: Jonglieren mit unterschiedlichsten Dingen, Balancieren, Einradfahren, Akrobatik, Luftakrobatik und vieles mehr. Dazwischen erzählen sie die von Stefan Schlenker geschriebene Gruselgeschichte, die beim Publikum für Zittern, Schmunzeln und Zähneklappern sorgen wird.

12. und 13. November