Kulturelles Verlangen befriedigt

Junge Künstler luden zu Benefizkonzert nach Altach

Altach. Es war sehr still die vergangenen Wochen und Monaten. Konzerte und andere musikalische Veranstaltungen waren quasi unmöglich. Was die zahlreichen Kulturbegeisterten vielleicht noch behelfsmäßig mit Musik aus der Konserve ausgleichen konnten, bedeutet für Musiker und Kulturschaffende aber ein echtes Existenzproblem. Aus diesem Grund wurde der Verein „locart“ ins Leben gerufen. Kurzes und knappes Ziel des Vereins ist: „Künstler helfen Künstlern“. Es werden Spenden gesammelt und diese dann an betroffene Kulturschaffende weitergeleitet. Zugunsten dieses Vereins luden vier junge, höchstbegabte Pianisten in die Aula der Altacher Volksschule zu einem der ersten Konzerte nach dem Corona Pandemie bedingten Lockdown. Raffaela Witzemann (17), Elias Witzemann (16), Luisa Breuss (10), allesamt aus Altach, sowie Monika Krako (11) aus Hohenems brillierten dabei mit Werken von Ravel, Schubert, Haydn, Bartok, Tschaikowsky und vielen mehr. Besonders bemerkenswert: Musikunterricht war in letzter Zeit ebenfalls unmöglich, die jungen Künstler studierten die Stücke so meist in Eigenregie ein, oder wie es „locart“ Obfrau Nina Fritsch ausdrückte: „Kein Vorspielabend sondern Momente voller Hochkultur“. Vom Können der vier jungen Künstler überzeugten sich unter anderem der Hausherr Gottfried Brändle, der ehemalige Geschäftsführer der Musikschule Tonart Ernst Bechtold, Gerhard Vielhaber vom Vorarlberger Landeskonservatorium, Landtagsabgeordneter Bernhard Weber, sowie der Götzner Altbürgermeister Werner Huber. Durch den Abend führte Moderatorin Veronika Gillitzer. Nachdem der kulturelle Hunger und Durst gestillt waren, durfte die realen Gegenstücke in Folge noch am Buffet befriedigt werden. CEG