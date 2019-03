Kultureller Austausch auf kulinarische Art

Andere Kulturen mit allen Sinnen kennenlernen: Diese Gelegenheit nutzten rund 40 Interessierte Mitte März bei einem exotisch-kulinarischen Abend im Kinder- und Familientreff Bifang in Rankweil. Serviert wurde kongolesisches Essen.www.rankweil.at

Afrika schmecken und tanzen

Nadja und Sarah, die beide aus der Republik Kongo in Zentralafrika stammen, boten ihren “Gästen” schmackhafte Einblicke in die afrikanische Küche: Neben Fisch in verschiedenen Variationen standen Lammfleisch und Huhn in Erdnusssauce mit Reis sowie verschiedene Gemüsespezialitäten auf dem Menüplan. Abgerundet wurde das Festmahl mit selbstgebackenen Keksen der gebürtigen Somalerien Asma. Pure Lebensfreude konnte schließlich bei afrikanischen Trommelklängen eingeatment und im Tanz ausgedrückt werden.