Kulturelle Vielfalt am Dornbirner Spielboden

Einheimische Talente und österreichische Künstler bereichern das Spielbodenprogramm.

Dornbirn. Die Kalenderwoche 16 im Dornbirner Spielboden hat einen „wirklich starken Österreicheinschlag, außer das ´theaterneuland´ aus Stuttgart, haben wir nur hiesige Künstlerinnen und Künstler auf der Bühne“, erklärt Michael Fritz vom Spielboden-Team.

Olles paletti mit österreichischem Blues

So gastiert am Donnerstag, 18. April ab 20.30 Norbert Schneider & Band in Dornbirn. „Ein Abend mit Norbert Schneider ist immer einmalig. Groß geworden in der florierenden Wiener Blues Szene der 90er-Jahre, kreierte Schneider in seiner über 20 Jahre andauernden Karriere seinen höchstpersönlichen Stil, durch den er sich ein Alleinstellungsmerkmal in der österreichischen Musikszene erspielte“, beschreibt Fritz. „Ollas Paletti“ ist das neue Album, mit dem sich der dreifache Amadeus Music Award Gewinner zurückmeldet und mit Titeln wie „Gospel Batterie“ oder „Seifenblasen“ setzt er Themen um Glauben und Vergänglichkeit ins Zentrum.

Humoriges mit Rubey & Schwarz

Hochkarätig geht es tags darauf, am Freitag 19. April mit Rubey & Schwarz weiter. Im neuen Kabarett „Pfusch am Bau“ demonstrieren Manuel Rubey und Simon Schwarz, was man mit gleich vier linken Händen fabrizieren kann. Trotzdem halten die beiden Freunde es für eine großartige Idee, ein Restaurant zu eröffnen, denn Schwarz hat schon einmal in einem Film einen Koch gespielt und Rubey trinkt gerne Wein, was die beiden zu Experten für die Eröffnung eines Nobellokals mitten in der Provinz macht.

Das „theaterneuland“ widmet sich dem Wald, Klang und Meer und zeigt am Samstag, 20. April jeweils um 14 und 15 Uhr ein sinnliches Theatererlebnis für Kinder ab zwei Jahren. Das interaktive Stück, lädt Kinder unter vier Jahren ein, durch haptische und akustische Erlebnisse, die Geheimnisse des Waldes und des Meeres mit allen Sinnen zu erfahren.

Motown-Rhythmen made in Austria

Und am gleichen Abend laden dann noch die Steaming Satellites ab 20.30 Uhr zur Albumpräsentation ihres neuen Werks „Andromeda“. Seit ihrem Debütalbum „Neurotic Handshake at the Local Clown Party“ (2006) waren die Österreicher europaweit und auch in den USA auf Tour und machten sich dabei nicht nur als beeindruckender Live-Act einen Namen: 2014 waren sie für den Amadeus Austrian Music Award nominiert, schrieben Songs für Filmsoundtracks (unter anderem für „Das finstere Tal“) und schafften es mit allen drei letzten in die österreichischen Charts. Mit ihrem neuen Album „Andromeda“ widmen sich die Steaming Satellites rund um Singer und Songwriter Max Borchardt der Liebe zum Motown und dabei ist ein emotional spannendes und Genre übergreifendes Potpourri entstanden. „Wer die Steaming Satellites noch nicht live erlebt hat, darf sich auf eine spannende Achterbahnfahrt der Gefühle bereit machen“, verspricht Michael Fritz.