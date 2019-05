Kulturausflug der besonderen Art

Die Wahl fiel den Emsiana-Besuchern nicht leicht, ein umfangreiches Programm galt es abzuarbeiten.

Hohenems. Man fand sich im Kaffeehaus Kitzinger zu einem Plausch in geschichtsträchtiger Atmosphäre ein und lauschte der Lesung von Sabine Bader und Wolfram Secco, die sich mit dem „Tod in Venedig“ aus der Novelle von Thomas Mann beschäftigten. Das Kitzinger, gegründet im Jahr 1797, galt schon seinerzeit als Tankstelle für Geist und Gemüt. In der Bücherei erhielten Italienisch- bzw. Südtirolstämmige Hohenemser Gelegenheit, über ihre ersten Tage in der Nibelungenstadt zu berichten und Kindheitserinnerungen aufleben zu lassen. Die Dauerausstellung im Jüdischen Museum befasst sich mit italienischen Beziehungen – „ Relazioni italiane“ und erzählt von freiwilligen und unfreiwilligen Auswanderern. Eine einmalige Gelegenheit bot sich Interessierten, Schloss Glopper zu besichtigen, die mittelalterliche Burg Neu Ems, üblicherweise nicht für Besucher zugänglich, erlaubte einmalige Einblicke in eine geschichtsträchtige Vergangenheit.