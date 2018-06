„ Kultur pur – wir starten in den Blumenegger Sommer 2018“

Nüziders. Bereits zum dreizehnten Mal findet die Veranstaltungsreihe „Blumenegger Sommer “ statt.

Wir freuen uns, dass wir auch in diesem Jahr wieder einige Höhepunkte in der Villa Falkenhorst vom 21. Juni bis 12. August 2018 präsentieren können.

In diesem Jahr dürfen wir den Blumenegger Sommer mit der Eröffnung des „Skulpturenparks 2018“ beginnen. Die Künstler Giovanni Rindler, Brigitte Trieb und Josef Pillhofer zeigen ihre Werke in Park und Keller.