Kultur.LEBEN startet in den Kulturfrühling 2024

Erlesene Konzertabende, erstklassiges Kabarett, szenische Lesungen und interessante Vorträge

Die Benefiz-Veranstaltungsreihe Kultur.LEBEN ist ein Garant für ausgewählten Kulturgenuss. Auch für das Jahr 2024 sind wieder viele Prominente, internationale Stars und Künstler zu Gast in der Remise Bludenz und im Sonnenbergsaal in Nüziders. Den Auftakt der insgesamt 13 Veranstaltungen bildet das Kammertrio Johannes Fleischmann zusammen mit Konstantin Manaev und Philipp Scheucher mit ihrem Klassikprogramm „Galaxy aus anderen Sphären“, am Freitag, den 1. März, 19.30 Uhr in der Remise Bludenz.

Das Kulturprogramm von Maria Müller trägt bereits seit drei Jahrzehnten maßgeblich zur kulturellen Bereicherung der Region bei und ermöglicht Waisenkindern im Caritasprojekt „Hannas Orphans Home“ in Äthiopien die Chance auf eine bessere Zukunft. „Alle Künstlerinnen und Künstler, die bei uns auftreten, verzichten auf ihre Gagen. Der Erlös aus den Veranstaltungen kommt den Kindern in dem Projekt zugute. Sie erhalten so die Möglichkeit einer positiven Entwicklung mit Zukunftsperspektiven“, berichtet die Dr.-Toni-und Rosa-Russ-Preisträgerin Maria Müller. Gleichzeitig bedankt sie sich bei allen Sponsoren, langjährigen Weggefährten und Unterstützern wie die Kulturabteilung der Stadt Bludenz und die Gemeinde Nüziders sowie kult pur Nüziders und die Caritas Vorarlberg, die die nötige Infrastruktur bieten.

Erlesene Klassikreihe

Gleich zu Beginn der Reihe geben sich Größen aus der Klassikszene ein prominentes Stelldichein wie der „Wiener Geiger“ Johannes Fleischmann zusammen mit dem Cellisten Konstantin Manaev und Philipp Scheucher am Klavier, die am Freitag, den 1. März, in der Remise Bludenz sich Werken von Joseph Haydn, Matthias G. Kendlinger und Felix Mendelssohn-Bartholdy in ihrem Programm „Galaxy … aus anderen Sphären“ widmen.

Kultur pur

Aber auch der Gitarrenvirtuose Alexander Swete ist wieder in der Remise Bludenz zu Gast (5. April). Yunus Kaya mit seinem Klavierrezital u.a. von Modest Mussorgsky, Johannes Brahms, Sergej Prokofiev (1. Juni) als auch das berühmte Artis Quartett Wien (25. Oktober) bieten in der hochklassigen Formation mit Peter Schuhmayer, Johannes Meissl, Herbert Kefer und Othmar Müller Klassikgenuss pur.

Klaus Maria Brandauer liest Sigmund Freud

Der Wiener Arzt und Psychologe Sigmund Freud gilt unumstritten als einer der einflussreichsten Denker des 20. Jahrhunderts. Schauspiellegende Klaus Maria Brandauer lässt Gedanken, Theorien des Begründers der Psychoanalyse und Traumdeutung prominent zu Wort kommen und widmet sich dessen vielschichtiger Persönlichkeit. Musikalisch begleitet am Klavier wird der Schauspieler und Regisseur von Arno Waschk.

Kabarettgenuss

Freunde des Kabaretts, das heuer stark vertreten ist, dürfen sich besonders freuen: Am 10. Mai wird Stefan Haider, Kabarettist aus Berufung, Religionslehrer aus Leidenschaft, mit „Supplierstunde“ – einem Best of -Solokabarett - das Bildungsthema genauer unter die Lupe nehmen.

Omar Sarsam ist Kabarettist und Arzt und nach Jahren der gelebten Praxis verschwinden schon mal die Grenzen dazwischen. Mit seinem Soloprogramm „Sonderklasse“ bringt er 90 Minuten ohne Abstriche, aber „Sonderklasse“ auf die Bühne (17. Mai).

Die Drei Friseure werden in der heimischen Kabarettszene als „heißer Tipp“ gehandelt. Als Meister der Selbstunterhaltung begeistert das Trio mit reinem Musikkabarett, skurril, mit feinem Wortwitz und jeder Menge Selbstironie sein Publikum. Am 4. Oktober sind die drei Friseure zu Gast im Sonnenbergsaal in Nüziders.

Publikumsliebling Max Müller, bekannt durch die TV-Serie „Rosenheim-Cops“ offenbart in seinem Programm „Tierisch“ mit seiner ausgebildeten Baritonstimme eine weitere Seite seines Talents. Zusammen mit Volker Nemmer am Klavier begegnet er singend und sprechend in spitzbübischer Manier den eigenen Schwächen im tierischen Gewand (12. Oktober, Remise Bludenz).

Ulli Troy, Richard und Jos Natter „Hanskaspas Enkel“ werden am 2. November zusammen mit Markus Lins und Manfred Kräutler mit ihrem Programm „vo d´r Scheso bis in Schrago“ für beste Unterhaltung sorgen.

Hochkarätige Referenten

Anti-Aging- und Gesundheitsexperte sowie Buchautor Prof. Dr. Markus Metka referiert am 16. April über das „Problem hochverarbeiteter Lebensmittel“ und gibt dabei Einblicke und Auskunft über Neues aus der Anti-Agingmedizin. Die Vorträge von Dr. Reinhard Haller verdienen die Prädikate unterhaltsam, spannend und lehrreich mit Recht. In seinem Vortrag „Seelengifte. Arroganz, Neid und Gier“ widmet der renommierte Psychologe sich unseren Beziehungen zu anderen. Dabei gibt er Tipps wie eigene seelische Verletzungen verarbeitet werden können und zeigt, wie wir zu einem achtsamen und empathischen Umgang mit unseren Mitmenschen gelangen (21. November).

Kartenvorverkauf ab sofort: Alle Sparkassen und Raiffeisenbanken, LändleTICKET.com sowie an der Abendkasse, Abopreis: 350 Euro

Vorschau März bis November 2024

Fr. 1. März 2024, 19.30 Uhr, Remise Bludenz

Johannes Fleischmann (Violine), Konstantin Manaev (Violoncello), Philipp Scheucher (Klavier) Galaxy… aus anderen Sphären, Werke von Joseph Haydn, Matthias G. Kendlinger, Felix Mendelssohn-Bartholdy

Fr. 5. April 2024, 19.30 Uhr, Remise Bludenz

Alexander Swete, Gitarre, Werke von Niccolò Paganini, Isaac Albéniz, Astor Piazolla, Federico Moreno Torroba

Di. 16. April 2024, 19.30 Uhr, Sonnenbergsaal Nüziders

Dr. Markus Metka – Vortrag: „Das Problem hochverarbeiteter Lebensmittel“

Fr. 10. Mai 2024, 19.30 Uhr, Remise Bludenz

Stefan Haider, Kabarett „Supplierstunde“

Fr. 17. Mai 2024, 19.30 Uhr, Sonnenbergsaal Nüziders

Omar Sarsam, Kabarett „Sonderklasse“

Sa. 1. Juni 2024, 19.30 Uhr, Remise Bludenz

Yunus Kaya, Klavierrezital – Werke von Modest Mussorgsky, Johannes Brahms, Sergej Prokofiev