Kultur Koblach lädt zum Kabarett für Alterspubertiere

Der renommierte Kabarettist Edi Jäger macht in der Kummenberggemeinde einen Halt.

KOBLACH . Diesen Sonntag, 18. Juni, lädt der Verein "Kultur Koblach" mit Obmann Hansjörg Ellensohn nach dem fantastischen Bigband-Konzert von "Swingwerk" zum nächsten Anlass in die DorfMitte: Mit Edi Jäger kommt ein renommierter Kabarettist nach Koblach mit seinem Programm "Es ist nur eine Phase, Hase". Sein Thema ist dabei die "Alterspubertät". Es könnte also sein, dass sich das Publikum im gesetzteren Alter - also ab vierzig Jahren - wieder erkennt. Die Texte von Maxim Leo und Jochen Gutsch hat Jäger in seine eigene Fassung gegossen und einige Beiträge ergänzt. Beginn ist um 19:30 Uhr, der Eintritt beträgt 22 Euro.

Ein Auszug aus dem Programm gefällig? "Alterspubertiere lieben die Ruhe, das Wandern, das Wort 'Früher' und bestuhlte Pop-Konzerte. Männliche Alterspubertiere zwängen den runden Ü40-Körper in Neoprenanzüge und beginnen einen Kitesurf-Lehrgang. Oder streben eine Marathonkarriere an. Weibliche Alterspubertierende flüchten sich gern in die Spiritualität und wollen »sich neu entdecken«. Sie laufen in Yogakurse oder über den Jakobsweg, sie wollen ihr Sexleben aufpeppen oder Marmelade einkochen. Klingt erschreckend? Ist es auch. Aber vor allem sehr lustig, mitunter unfreiwillig komisch … Ein kleiner Trost: Alterspubertierende sind die größte Bevölkerungsgruppe in Europa. Du bist nicht allein."