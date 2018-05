Kultlokal K-Shake schließt nach 14 Jahren seine Pforten

Das K-Shake schließt im Juli nach 14 Jahren seine Tore. Im Sommer läuft das Programm auf die Alternative Stage reduziert weiter, im Herbst öffnet es wieder unter neuem Namen und Führung.

Mit 14 Jahren konnte sich das K-Shake in Röthis länger halten wie die meisten anderen Diskotheken im Ländle. Nun ist aber auch hier Schluss: Am Freitag gab man in den sozialen Netzwerken bekannt, nach 1,25 Millionen Besuchern an rund 1.000 Öffnungstagen Adieu sagen zu wollen. Am letzten Juniwochenende wolle man das Ende des Kultlokals gebührend feiern, erklärt Thomas Krobath auf VOL.AT-Anfrage.