Kultiger Saisonabschluss

Kommenden Samstag ist es wieder so weit. In Dornbirn treffen sich die Besitzer und Fans von historischen Fahrzeugen zur dritten Auflage von „End of Season“. Erstmals werden automobile „Ehrengäste“ erwartet.

Das Areal der Firma „Grillshop Madlener“ ist wiederum Treffpunkt der großen Oldtimergemeinschaft. Bei Speis, Trank und Musik wird das abgelaufene Jahr noch einmal besprochen und diskutiert, werden schon Pläne für die nächsten Ausfahrten im Frühjahr und Sommer 2024 geschmiedet. Dabei ist es egal, ob man mit Fahrrad, Zweirad, Traktor oder Auto anreist.

Christian Madlener und sein Team haben sich für die heurige Auflage 3.0 Neuerungen einfallen lassen. So werden James Bond`s „Wet Nellie“ (Lotus Esprit S1) und ein PS-Monster als “special guests”präsentiert. Die Veranstaltung beginnt um 9:30 Uhr, ein Ende wird auf 17 Uhr ins Auge gefasst. Der Eintritt ist frei, alle Interessierten mit und ohne Fahrzeug sind willkommen.