Kult-Trafik vor dem Aus? Gemeinde Wolfurt reagiert auf Berichterstatttung

all

all

self

self

Die Trafik ist – auch aufgrund ihres außergewöhnlichen Erscheinungsbildes – Kult, doch für den Standort gibt es offensichtlich schon seit längerem andere Pläne. Das geht aus einer schriftlichen Stellungnahme (siehe unten) der Gemeinde Wolfurt an VOL.AT hervor.

Sorge um die Existenz

Schon im Rahmen der Hofsteigader-Planung (Verkehrsplanung Schwarzach-Wolfurt-Lauterach) vor über zehn Jahren war absehbar, dass der Kiosk bei Umsetzung der zum Zwecke der Verkehrsberuhigung geplanten Begegnungszone nicht an genau diesem Ort stehen bleiben kann. Da der genaue Umsetzungszeitpunkt der Begegnungszone noch nicht feststeht, wurde der Familie Graf bereits im Herbst 2022 zugesagt, den im Herbst 2023 auslaufenden Pachtvertrag jedenfalls bis Herbst 2025 und danach um jeweils ein Jahr zu verlängern. Mit den direkten Grundstücksnachbarn ist die Gemeinde bereits in intensiven Gesprächen, um möglicherweise alternative Lösungen mit Einbindung des Kiosks zu finden. Darüber hinaus läuft im Ortsteil Rickenbach eine intensive Quartiersentwicklung, um eine hohe Aufenthaltsqualität mit Wohnen, Nahversorgern und Handel zu erreichen. Die Gemeinde tut jedenfalls alles, um den Kiosk in Rickenbach zu erhalten. Zu keinem Zeitpunkt wurde vonseiten der Gemeinde ausgesprochen, dass der Pachtvertrag nicht verlängert werden soll.