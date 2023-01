"Wo soll ich denn hin?" Trafikantin hat Angst, dass ihr Pachtvertrag nicht verlängert wird

Gemeinde Wolfurt will Pachtvertrag nicht verlängern

"Ich bin schon lange an diesem Standort. Jetzt ist es so, dass die Gemeinde aufgrund von verschiedenen Veränderungen, den Pachtvertrag nicht mehr verlängern will. Genau gesagt noch bis zum Jahr 2025. Das stellt mich jetzt vor eine große Herausforderung", erzählt Eva Graf im VOL.AT Gespräch. "Ich habe laut Tabakmonopolgesetz etliche Pflichten. Ich kann nicht so einfach einen neuen Standort wählen oder mein Geschäft verlegen", erklärt die Trafikantin. Sie wolle auf jeden Fall bleiben.