kult pur nüziders präsentiert Hilfe für Nepal

Am 12. November, findet um 17 Uhr im Sonnenbergsaal Nüziders ein Multivisionsvortrag von Wolfgang Bartl über Bergwelt und Begegnung statt.

Die atemberaubende Bergwelt Nepals, die vielfältigen kulturellen Begegnungen sowie persönliche Geschichten lassen diesen Vortrag zur lebendigen Reise nach Nepal werden. Für Wolfgang Bartl bietet per Trekking und Zelt in Nepal unterwegs zu sein eine einzigartige Gelegenheit, die atemberaubende Landschaft und die reiche Kultur dieses Landes kennen zu lernen und zu erleben. Einheimische zu treffen, ihre Lebensweise zu beobachten und Einblicke in ihre Kultur und Tradition zu erhalten ist ein besonderes Geschenk. Die Gastfreundschaft der nepalesischen Dorfbewohner ist herzerwärmend und hat im Laufe der Zeit liebevolle Freundschaften ergeben. All diese Begegnungen geben Einblick in das harte Leben in den Hochgebirgsregionen. Nomadische Hirten mit Yak- und Ziegenherden zeigen ihre handgefertigten Kunsthandwerke.