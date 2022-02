kult pur nüziders präsentiert am 11. März Alfred Dorfer … und

Wie wird es jetzt weitergehen, fragt er sich? Ein Umzug in eine andere Wohnung hat Bewegung in das Leben von Alfred Dorfers Bühnenfigur gebracht.

Am Freitag, den 11. März 2022, findet um 20 Uhr im Sonnenbergsaal Nüziders das Soloprogramm von Kabarettisten Alfred Dorfer statt. Er fragt sich, wie wird es weitergehen Ein Umzug in eine andere Wohnung hat Bewegung in das Leben von Alfred Dorfers Bühnenfigur gebracht. Das Ausmisten der alten Wohnung bringt Dorfer mit Beiläufigkeit auf überraschende Gedanken. Er stellt fundamentale Fragen und schüttelt dabei Pointen aus dem Ärmel.