Kult-Moderator soll bei RTL die NFL kommentieren

Ausgeplaudert! "Buschi" kommt zurück: Frank Buschmann wird die kommende NFL-Saison auf RTL moderieren.

Es ist offiziell - oder zumindest fast! Kultmoderator Frank Buschmann, besser bekannt als "Buschi", wird in der kommenden Saison die NFL auf RTL kommentieren. Die Überraschung wurde vorzeitig in einem Podcast mit TV-Moderator Jan Stecker enthüllt.

"Buschi" wechselte 2017 zu RTL

"Darf ich ja gar nicht sagen"

Die Spannung wurde in einem kürzlich erschienenen NFL-Deutschland-Podcast mit Ex-NFL-Profi Markus Kuhn und Jan Stecker aufgeheizt. Stecker, der sich versehentlich verplapperte, sagte: "Alles was RTL macht, machen sie so groß wie es nur irgendwie geht. [...] Ich lasse das auch gerne die anderen Jungs machen, die jüngeren oder vielleicht ,Buschi' (Frank Buschmann/d. Red.) - ach so, darf ich ja gar nicht sagen, oder?" Dabei ging es eigentlich um die Frage, ob Jan Stecker auch NFL-Spiele vor Ort kommentieren wolle.