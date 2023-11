Kulinarisches Großstadt-Feeling in Lustenau

Am Samstagnachmittag öffnete das „Waffela“ – ein Café, das Waffeln und Bagel im Sortiment hat, seine Türen.

Lustenau Herzförmige Waffeln mit Puderzucker, Schokosauce, verschiedenen Früchten aber auch noch ausgefallenere Kreationen gibt es seit Samstag im neu eröffneten Waffel-Café in der Neudorfstraße zu finden. Das Café von Inhaber Levent Gültekin (37) lässt keine Wünsche offen. „Meine Frau Zehra liebt Waffeln. Sie kommt aus Deutschland und fand es schade, dass es hier kein Waffelgeschäft gibt. So kam uns die Idee eines zu eröffnen“, erklärte Levent Gültekin. Am Samstagnachmittag war es dann endlich soweit und das viel ersehnte Lokal öffnete seine Türen. Bereits am ersten Tag war der Andrang groß.