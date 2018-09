Kulinarisches Fest der Kulturen

Am Sonntag, dem 9. September 2018 auf dem bugo-Platz

Entdecken und genießen Sie am 9. September 2018 auf dem bugo-Platz Göfis Spezialitäten von Menschen aus verschiedensten Ländern, welche in Göfis ihre neue Heimat gefunden haben.

Kennen Sie Freekeh aus Syrien oder Kubba aus dem Irak? Haben Sie schon einmal Rissois aus Portugal probiert? In Göfis leben Menschen aus über 20 verschiedenen Nationen. Einige davon haben sich bereit erklärt, unserer Gemeinde ihr Land kulinarisch zu präsentieren.

Auf dem bugo-Platz werden feine, kleine Portionen angeboten. Jeder Stand präsentiert mindestens ein Gericht aus dem jeweiligen Land und demonstriert so auf kulinarische Weise die Vielfalt der Kulturen in unserer Gemeinde. Die Besucher erwerben Bons im Wert von 3 EURO welche sie an den verschiedenen Ständen einlösen können. Das bugo-Team serviert dazu feine Biere, Weine und natürlich auch alkoholfreie Getränke.