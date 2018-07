Kulinarischer Hochgenuss am Arlberg

Sterneköche verwöhnten die Gäste in der „Roten Wand“ in Zug.

Zug. Auch die vierte Auflage des mehr als einen Monat dauernden Genussfestivals Vorarlberg hatte es in sich. Das Highlight schlechthin stand heuer unter dem Motto „Koschina & Friends – Chef´s Party“ im Gourmethotel „Rote Wand“ in Zug auf dem Programm. Dem Kurator der Veranstaltungsreihe mit insgesamt 60 Anlässen, Hannes Konzett, war es dabei gelungen, hierfür einige Küchenchefs des Extraklasse zu verpflichten. So waren auch die beiden Vorarlberger Dieter Koschina, der im Gourmettempel Villa Joya in Portugal für Gaumenfreuden sorgt sowie Bernd Fabian, seines Zeichens Küchenchef im Chasa Montana in Samnaun, mit von der Partie.