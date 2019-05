Kulinarische Genüsse für den guten Zweck

Die Montafoner „Benefiz-Familie“ lud zum einem Event für Weinliebhaber.

Tschagguns. Die 11. Auflage des Cross Golf Charity-Events, in dem voraussichtlich heuer die unglaubliche Gesamtsumme von einer Million Euro geknackt wird, wurde zum sechsten Mal am Vortag mit den „Golmer Genussgondeln“ eröffnet. Über 20 renommierte Weingüter sorgten mit ihren edlen Tropfen ebenso für ein kulinarisches Festival wie heimische Brenner, Käser, Bäcker und Eismacher mit ihren Erzeugnissen. Die Veranstaltung, mit deren Erlös Bedürftige im Montafon unterstützt werden, bildete heuer gleichzeitig auch den Auftakt zum 5. Vorarlberger Genussfestival. Die Teilnehmer schwebten in den 30 Gondeln zwischen Latschau und Vandans hin und her und genossen den Abend in vollen Zügen. Winzer, Sommeliers und andere Experten kommentierten jeweils die Wein-, Bier-, Spirituosen-, Speck- und Käsespezialitäten.