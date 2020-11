Kulinarik und Getränke bei den VEU-Spielen genießen

Lieferservice bis nach Hause bei den Meiserschaftsspielen der VEU Feldkirch am Spieltag

Gameday Service powered by s’Goal – Lieferservice am Spieltag



Einen ganz besonderen Service bietet die VEU ihren Eishockeyfans dann ab Morgen Samstag Spieltag an. Ab 60 Minuten vor Spielbeginn kann sich jeder seinen VEU Klassiker telefonisch ordern und direkt bis zur Haustüre liefern lassen.



Eishockeyfans können sich die gewohnten Gourmetfreuden der Vorarlberghalle nach Hause bestellen oder selbst abholen kommen.



Sozusagen die Perfekte VEU Kombi – Das Eishockeymatch mit einem kulinarischen Schmankerl vom s’Gaol Restaurant genießen.



Natürlich gilt das Angebot nicht nur für Eishockeyfans, sondern für alle Vorarlberger Feinschmecker im Großraum Feldkirch