Kukuphi-Ausstellung "Die rote Tasche" endet

Seit Mitte Februar fanden sich Interessierte in der Bludenzer Kellergalerie Kukuphi ein, um Kunstwerke von Renate Wittwer, Andrea Maria Bauer und Victor Mangeng zu bestaunen.

Die barrierefrei zugängliche Galerie befindet sich in der Werdenbergerstraße 26, bei der Apotheke Bludenz Stadt. Am 23. März wird die Ausstellung “Die rote Tasche” noch von 10 bis 12:30 Uhr geöffnet sein.

Andrea Maria Bauer ist eine Künstlerin, die laut Sigrid Fritsche „mit Leidenschaft und Intensität ein Bild von Frauen zeigt, die in festgefahrenen Positionen sind und für die der Terminus Freiheit wohl in weiter Ferne schwebt”. Bildhauer Victor Mangeng erschafft menschliche Figuren mit dem Nimbus der „Verständigung”. Seine Skulpturen zeigen dem Betrachter „Andockstellen, also Möglichkeiten der Verständigung, der Kommunikation, um ein ideales Miteinander zu erreichen”, so die Galeristin, die auch selbst künstlerisch tätig ist.