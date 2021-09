Kukuphi-Ausstellung ARBHEIT geht zu Ende

Bludenz (sco). "Ohne ARBeit gibt es keine FreiHEIT - und umgekehrt", zitiert Galeristin Sigi Fritsche den aufstrebenden Schrunser Künstler Victor Mangeng.

“ARBHEIT” lautet folglich der Titel der vor mehreren Wochen eröffneten Ausstellung in der Kellergalerie Kukuphi in Bludenz, Werdenbergerstraße 24-26. Der im Jahr 1991 geborene Bildhauer zeigt dort neue Werke in Bronze, Ton, Stein, Holz und einiges mehr. Aus Anlass der Finissage diesen Samstag, 25. September, wird der Künstler in der Zeit von 11 bis 14 Uhr anwesend sein.

“Der Prozess ist für mich der wichtigste Teil der Kunst. Eine Ausstellung ist wichtig für die Kommunikation, ansonsten bleibt die Kunst in den Studios der Künstler und verkommt so zur Dekoration”, erklärt Mangeng auf seiner Internetseite. Er genießt es, seine Arbeiten so zu gestalten, wie er will. Niemand redet ihm dazwischen. Er kann in seiner Arbeit Freiheit leben. “Victor sagt, die Arbeit ermöglicht ihm eine Freiheit, die er sonst nicht kennt. Die Freiheit macht diese Arbeit dann zur Kunst”, erzählt seine Partnerin Martina Gantschnig.