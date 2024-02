Kühle Rechner und mehr Energieeffizienz

Bludenz. Im Herbst wird das Bludenzer Rathaus 50 Jahre alt.

Nach außen hin hat sich das Rathaus (mit Ausnahmen einer in den 70er Jahren noch nicht vorgeschriebenen Fluchtstiege) nur wenig verändert. Im Inneren hat es immer wieder Anpassungen und Verbesserungen gegeben. Ein moderner, offener und transparenter Bürgerservice ist im Foyer entstanden. Vergangenes Jahr ist dann auch der Bereich Gesellschaft/Soziales neu in das Erdgeschoss des städtischen Verwaltungszentrum gezogen.

„Bei all diesen Maßnahmen stand für mich der Bürgerservice und der einfache Zugang der Bevölkerung zu den städtischen Einrichtungen und Leistungen im Mittelpunkt. Aber auch an der Energieeffizienz des Gebäudes führen wir Schritt für Schritt Verbesserungen durch“, betont Bürgermeister Simon Tschann den Mehrwert solcher Maßnahmen.

Die IT-Abteilung des Bludenzer Rathauses betreut inzwischen im Rahmen von mehreren Kooperationen über 30 Gemeinden und Einrichtungen in der Region Bludenz, Walgau, Brandnertal, Großes Walsertal und Klostertal. Entsprechend groß sind auch die Computer und Server-Anlagen. Die dafür notwendigen Räume müssen in den Sommermonaten gekühlt werden. In der kälteren Jahreszeit wird mit der neuen Kühlanlage die Abwärme der Server für Heizzwecke verwendet. „Die alte Kühlung war noch aus der Bauzeit des Rathauses. Die damals verwendeten Kühlmittel sind heute nicht mehr zulässig. An einem Abbau dieser Anlage und einer sinnvollen zeitgemäßen Neuerrichtung führte kein Weg vorbei“, schildert Peter Mahner als Chef der städtischen Bautechnik. Rund 165.000 Euro werden dafür ausgegeben.