Kugelweg Sanierung beginnt im Frühjahr 2019

Mehrmals aufgeschobenes Projekt steht in den Startlöchern

Fraxern. Von langer Hand geplant, aus verschiedenen Gründen mehrmals verschoben, wird nun in Fraxern die Sanierung des Kugelwegs angepackt. Der Zustand der Straße ist schon seit längerem als sehr schlecht zu bezeichnen, bereits vor rund 7 Jahren waren erste Bestrebungen der Gemeinde für eine Asphalterneuerung vorhanden. Nach genauerer Untersuchung wurde aber festgestellt, dass nicht nur die Straße selbst, sondern das ganze Straßenbett inklusive des Leitungssystems erneuerungsbedürftig ist, wodurch die Kostensituation eine ganz andere wurde. Statt nur die kosmetischen oberflächlichen Maßnahmen durchzuführen wurde beschlossen eine nachhaltige Komplettsanierung durchzuführen. Neben Kanal- und Stromleitungen geht es auch um den Unterbau der Straße, die Hang Entwässerung und schließlich um einen neuen Straßenbelag. Aus finanziellen Gründen wird dies aber in zwei Etappen durchgeführt werden. Im ersten Schritt geht es konkret um den Abschnitt vom Peterhof talwärts bis zur Abzweigung Morgengabe. Derzeit läuft über das Koblach Büro Breuß-Mähr, dass die Projektleitung neu übernommen hat (durch die Neuvergabe konnte bereits eine deutliche Kostenreduktion erzielt werden), die Ausschreibung des Projekts. Kalkuliert für den ersten Bauabschnitt sind rund 300.000 Euro, genaue Zahlen können erst nach erfolgter Ausschreibung genannt werden, noch vor Weihnachten soll das Budget seitens der Gemeindevertretung freigegeben werden, ehe dann mit einem Baustart im kommenden Frühjahr zu rechnen sein wird, bei freien Kapazitäten der ausführenden Firmen, eventuell auch früher. Bürgermeister Steve Mayr, der das Projekt schon von seinem Vorgänger Reinhard Nachbaur geerbt hat und der die Bevölkerung schon jetzt um Verständnis für im Zuge der Bauarbeiten aufkommenden Unannehmlichkeiten bittet, ist zuversichtlich, dass der erste Teil des Kugelwegs im Herbst 2019 fertig sein wird. In Folge wird dann der zweite Abschnitt angegangen, dafür gibt es aber noch keinen konkreten Zeitplan. CEG