„Küss den Frosch“

Die Bücherei Lustenau bietet eine neue Vortragsreihe für wissbegierige Kinder. Vergangenen Donnerstag wurde der Frosch genau unter die Lupe genommen.

Lustenau „Wir gehen davon aus, dass jeder Frosch quakt. Doch das ist nicht so. Die meisten fiepen, bellen, gurren und geben verschiedenste Laute von sich. Und dann gibt es noch einen Winkerfrosch. Der wohnt bei den Wasserfällen und da es dort so laut ist, hört man ihn nicht quaken, sondern er winkt mit dem Hinterbein“, sagte Peter Ladstätter von der Bibliothek Lustenau den zehn Kindern, die zur neuen Vortragsreihe „Der Natur auf die Spur“ gekommen sind. Peter Ladstätter und seine Frau Edith Ritter-Ladstätter brachten den Kindern vergangene Woche alles über den Frosch bei. Mithilfe der verschiedensten Medien lernten sie vieles über dieses Tier. Zu jeder Jahreszeit behandeln die zwei Experten ein anderes Tier. Den Auftakt dazu machte der Frosch. Im Sommer folgt die Spinne, im Herbst das Eichhörnchen und im Winter der Rabe.

„Ich habe gerade eine Ausbildung zum Naturführer gemacht und so viel Beeindruckendes gelernt. Ich wollte den Kindern in der Bücherei dieses Wissen weitergeben. Denn die Natur ist spannend, aufregend und schützenswert“, erklärte Ladstätter. So ist die Idee zur neuen Vortragsreihe „Der Natur auf der Spur“ entstanden. An vier Nachmittagen, über das Jahr verteilt, werden vier unterschiedliche Tiere genauer betrachtet, die symbolisch für die jeweilige Jahreszeit stehen. „Naturschutz funktioniert am besten, wenn man die Tiere und die Pflanzen kennt“, so Ladstätter.