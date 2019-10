Kürbisfestgäste boten Regen die Stirn

2000 Gäste sorgten am Sunnahof für beste Stimmung.

GÖFIS Wenn Kürbisvisagen um die Wette grinsen, dann lud der Sunnahof Göfis zum großen Herbstfest. Vergangenen Samstag war es wieder soweit und am Biobauernhof in Tufers durften rund 2000 Besucher herzlich in Empfang nehmen. Trotz Schlechtwetter war die Stimmung bestens. „Die Witterung stellte trotz aller Vorkehrungen heuer eine große Herausforderung für unser Team dar. Daher möchte ich mich bei allen Beteiligten sowie Freiwilligen dieses Mal ganz besonders für ihren Einsatz bedanken. Nur durch ihr Engagement ist das Kürbisfest seit 19 Jahren überhaupt möglich“, betont Geschäftsführer Christian Zangerle .

600 Kürbisgrimassen am Hof

1200 Kürbisse in unterschiedlichen Formen und Größen stand den Gästen zur Auswahl. Rund die Hälfte davon wurden bereits vor Ort geschnitzt und mitgenommen. „Die restlichen Kürbisse können die Sunnahof-Besucher in den nächsten zwei Wochen ergattern“, sagt Sabine Nigsch vom Sunnahof-Team. Dies soll auch eine gute Gelegenheit für Schulklassen, Kindergärten und andere Kinder, die Spaß am Kürbisschnitzen haben darstellen. (Für Gruppen ab 10 Personen wird um Voranmeldung unter Tel.: 0 55 22 70 444 gebeten.)