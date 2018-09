Kürbisausstellung: So vielfältig sind Ländle-Kürbisse

Am Bauernhof Kalb in Lauterach findet derzeit die 15. alljährliche Kürbisausstellung statt. VOL.AT war vor Ort und sprach mit Bauer Andreas Kalb über die vielfältige orange Herbst-Frucht.

Kürbisse gibt es in (fast) allen Formen und Farben. Es gibt kleine, große, runde, längliche, gelb-orange und braun-weißliche Varianten. Einige davon kann man derzeit in Lauterach auf dem Hof von Andreas und Andrea Kalb bestaunen.

Der Kürbisgarten der Kalbs umfasst eine große Auswahl an Speise-, Zier- und Halloween-Kürbissen. Wie der Name schon vermuten lässt, haben die Kürbisse je nach Sorte verschiedensten Einsatzmöglichkeiten. Man kann sie zu leckeren Suppe, Kuchen und anderen Leckereien verarbeiten, als Dekoration verwenden oder sie gar zu gruseligen Fratzen zurechtschnitzen.

Die Kürbisaustellung am Bauernhof Kalb in Lauterach findet noch bis am 31. Oktober statt und ist täglich von 8 bis 20 Uhr geöffnet.