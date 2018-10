Künstlertrio mit breitem Spektrum

Finzgar, Walser und Mangeng luden zur ersten gemeinsamen Vernissage.

MEININGEN Offene Farbdosen, Holzspäne und vollgekleisterte Arbeitsmäntel, die in einer provisorischen Garderobe hängen. So das Bild des „Studio CLE“ in Meiningen. Der Ausstellungsraum ist zugleich Atelier. Hier entsteht Kunst, wissen die Besucher. Stefan Finzgar (28) und Clemens Walser (24) haben die Räumlichkeiten in der Industriestraße im Frühjahr bezogen und daraus ihre kreative Heimstätte gezaubert. „Drei- bis Fünfmal in der Woche werkeln wir hier an neuen Ideen“, erklärt Walser. Nach „Leben, lachen, sterben“ holten die Feldkircher einen weiteren Künstler an Board: Victor Mangeng, der 27-jährige Bildhauer aus Schruns komplettiert das Trio. „Uns ist es wichtig eine weite Bandbreite künstlerischen Schaffens zu präsentieren“, so Finzgar. Denn nur durch diesen Austausch sollen Ideen für neue Techniken entstehen. Glänzende Oberflächen durch Beschichtungskomponente mit Kunstharz oder durch Kombinationen aus Holz und Beton entstehen einzigartige Formen und Ergebnisse, die die Besucher verblüffen.