Künstlerkollektiv kommt mit neuem Kabarett in die Remise Bludenz

Bludenz. Die Künstler Bandi Koeck und Thomas Anton Rauch zeigen nach ihrem großartigen Erfolg mit dem Kabarett-Debut „NACHSCHLAG“ ihr neues Stück „GRENZGÄNGER“ am Dienstag, 21. September, in der Remise Bludenz.

Die beiden ungleichen Künstler gehen in ihrem zweiten Kabarett an Grenzen und überschreiten diese auch zugleich: Nach einem verheerenden Flugzeugabsturz sind die einzigen beiden Überlebenden ausgerechnet der Ostschweizer Hans-Ueli sowie der Süddeutsche Heinz-Rüdiger. Auf offener See kämpfen die beiden unterschiedlichen Zeitgeister ums nackte Überleben. Nach anfänglichen kulturell bedingten Schwierigkeiten und gegenseitigen Vorurteilen finden die beiden – ohne es zu wollen – immer näher zueinander. Doch genügt eine Annäherung, um wieder zurück nach Hause zu finden?

Das Stück „GRENZGÄNER“ könnte aktueller nicht sein. Auf humorvolle Art verstehen es Koeck und Rauch mit Klischees und Vorurteilen aufzuräumen. Gleichzeitig hinterfragen und kritisieren die beiden auch politische Haltungen (Stichwörter "Flüchtlingskrise", „Ibiza“, "Brexit" und natürlich „Coronakrise“) und möchten dazu beitragen, dem Populismus und Nationalismus bewusst entgegenzutreten. In ihrem neuesten Kabarett sind Koeck und Rauch dabei noch scharfzüngiger unterwegs und setzen den Lachmuskeln des Publikums so richtig zu. Das Publikum darf sich am Dienstag, 21. November, ab 20 Uhr also auf ein kabarettistisches Bühnenstück der Extraklasse freuen.