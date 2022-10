Künstlerischer Rundgang durch das alte Dornbirn.

Malerin Ilse Theisen-Blank lädt zur Vernissage ins Kulturhaus.

Dornbirn. Kommenden Dienstag eröffnet die Dornbirner Malerin Ilse Theisen-Blank ihre diesjährige Vernissage im Dornbirner Kulturhaus in der sie auf einen bunten Rundgang durch das alte Hatlerdorf und Dornbirn lädt. Auf rund 65 Bildern erweist sie in Öl und Aquarell ihrer Heimatstadt die Ehre.

Seit knapp 45 Jahren widmet sich die Dornbirnerin aktiv der Malerei und blickt bereits auf 25 Ausstellungen in ganz Vorarlberg zurück. Die ehemalige Lehrerin war unter anderem auch zehn Jahre Mitglied im Kunstkreis Dornbirn und setzt sich künstlerisch mit Vorliebe Landschaften im Ländle, ihr vertrauten Häusern, Kapellen, Engeln, Blumen und Heiligen auseinander. Dabei bevorzugt sie Techniken in Öl, Aquarell, Hinterglas, Acryl und Holzschnitt.

Am 25. Oktober findet die offizielle Eröffnung mit Stadtarchivar Werner Matt zur aktuellen Ausstellung statt. Am Mittwoch 26. Oktober, Samstag 29. Oktober, Sonntag 30. Oktober (jeweils von 10-12 und 16-18 Uhr) sowie am Dienstag 1. November (15-17 Uhr) und Donnerstag 3. November (für Schulklassen nach Vereinbarung) kann man die Werke von Ilse Theisen-Blank im Kulturhaus besichtigen. (cth)