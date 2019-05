Künstlerische Synergien neu entdecken

Volles Haus bei Vernissage im Studio CLE in Meiningen.

MEININGEN Kaum eine andere Kunstausstellung ist im Bezirk Feldkirch besser besucht: Stefan Finzgar und Clemens Walser luden vergangenes Wochenende zur Ausstellungseröffnung „art lounge – summer edition“ nach Meiningen. Dieses Mal kooperierten die Aussteller mit zwei Künstlern aus Vorarlberg. Zum einen die renomierte Designerin Anita Keckeis (Haute Couture Spitzenmode): Sie kehrte nach 17 Jahren in Berlin wieder zurück nach Vorarlberg. Welche „Schattenseiten“ Feldkirch hat deckte Mark Lins (mlzwo) vergangenes Jahr in seinem Bildband „zFealdkirch – behind the postcard“ auf. Er komplettierte das ungleiche Quartett bei der Vernissage in der Industriestraße. In Interviewform ließ Finzgar hinter die Kulisse der Künstler blicken. „Ich wollte ein Buch für die Feldkircher machen und nicht für die Touristen“, verrät Lins. Mit der „Red Line“ kombinierte der Fotograf seine Bilder mit etwas Farbe auf einer Leinwand.