Künstlerische Figur in Montafoner Bergnatur

Wenige Tage vor seinem 87. Geburtstag am 2. April 2022 verstarb in einem Wiener Krankenhaus der akademische Bildhauer, Maler und Zeichner Oskar Höfinger.

Schruns. (sco) Die Figur “Sieger” am Kirchplatz, wenige Meter vom Haupteingang des Gemeindeamtes entfernt, ist aus dem Schrunser Ortsbild nicht mehr wegzudenken. Das viel fotografierte und bestaunte Werk ist eine Schöpfung Höfingers. Im Rahmen der Ausstellung “Über dem Horizont” in der MAP Kellergalerie im Sommer 2009 wurde das Kunstwerk in Bronze von der Marktgemeinde Schruns, finanziell unterstützt durch Dr. Johann Wolfgang Trippolt, Vorarlberger Illwerke AG, Landeshypothekenbank Vorarlberg, Montafonerbahn AG und Raiffeisenbank Montafon erworben. Vor neun Jahren schließlich wurde das Kunstwerk durch die Ausführung in Chromstahl ersetzt.